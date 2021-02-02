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توك شو

هغنى وصوتى مش حلو.. منة عرفة تكشف تفاصيل عن دورها فى مسلسل إسعاف يونس

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:01 م
منة عرفة
منة عرفة
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هاجر إبراهيم
تحدثت الفنانة منة عرفة، بتفاصيل عن دورها فى مسلسل إسعاف يونس، قائلة: "مش عايزة أحرق التفاصيل، بس يونس هيفضل عنده نفس الإصرار على شغلانته زى ما كان فى الجزء الأول، بس هيبقى فيه تفاصيل أكتر الجزء الثانى"، مشيرة إلى أن الجزء الثانى يتم كتابته ويتم محاولة الانتهاء منه وسيتم تصويره بعد شهر رمضان.

وأضافت "منة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن شخصيتها بالمسلسل كانت جديدة عليها لأنها لم تقم بدور الطبيبة من قبل وعمل دور كوميدي، موضحة: "كنت بعمل بروفات مع المخرج والمؤلف ومحمد أنور".

وتابعت: "أنا دورى كوميدي جدا لأنها دكتورة مسالك بولية، وأنا بصور أنا ومحمد أنور ببقى هموت من الضحك"، لافتة إلى أنها قريبا ستقوم بعمل تجربة غنائية جديدة وسيتم تصويرها قريبا، "أول مرة أغنى فى حياتى وأنا صوتى مش حلو بس هى أغنية بعيدة عن الطرب وخايفة من ردود أفعال الناس".

وأكدت أنها تحضر لفيلم قصير، حيث أنه مر مدة ولم تقدم عمل سينمائي، مضيفة إلى أنه سيدخل المهرجان العام القادم ويتحدث عن مرض نفسي نادر جدا وللمرة الاولى يتم تناوله فى السينما.

"إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.
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