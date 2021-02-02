من بينها جامعة أهلية ومدينة جديدة.. محافظ أسيوط يستعرض أبرز الإنجازات والمشروعات..فيديو

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أبرز الانجازات والمشروعات ، التي تمت بالمحافظة خلال عام 2020 ، إلى جانب الانجازات الجارية ، خلال العام الحالي ، موضحا أن المحافظة شهدت انجازات ميدانية كبيرة ، تخدم المحافظة ، ومشروعات تخدم باقي المحافظات .





ولفت اللواء عصام سعد ، في تصريحات عبر "سكايب" ، لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، إلى أن المحافظة ستشهد افتتاح مشروع لخدمات الطاقة الكهربائية ، بتكلفة 8 ملايين جنيه مصري ، إلى جانب مشروع التكسير الهيدروجيني ، الذي سيجعل المحافظة مركز للمشتقات البترولية.





وفيما يخص مشروعات الاسكان ، أشار محافظ أسيوط إلى أنه جاري العمل على افتتاح مدينة "مصر الجديدة " ، والتي تمتاز بـ "كمبوند " راقي ، بالاضافة إلى جامعة أهلية ، وتقع على مساحة 6 ألاف فدام ، بتكلفة 4 مليارات جنيه مصري.





وأكمل : المحافظة تشهد توسع في محطات الكهرباء ، والصرف الصحي ، والرقي بالبنية التحتية ، وخدمة الأهالي ، على كافة المستويات .





وتطرق إلى جهود مبادرة "حياة كريمة" والتي ساهمت بدورها في تطوير 60 قرية ، قائلا : " مايتم في محافظة أسيوط ضخم جدا ".