نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تحذر من وضع هذا الخضار في الثلاجة.. نصائح لاستعادة حاسة الشم.. ومواليد 3 أبراج يجدون حلولا لمشاكلهم سريعا

كشف تقرير جديد، أن نادرًا ما تتسبب المشاكل اليومية إنزعاج لمواليد هذه

الثلاثة هذه، حيث أنهم يأخذون الأمر بهدوء وتجد دائمًا حلًا بالكثير من الإبداع.