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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تحذر من وضع هذا الخضار في الثلاجة.. نصائح لاستعادة حاسة الشم.. ومواليد 3 أبراج يجدون حلولا لمشاكلهم سريعا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:01 م
نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد أخبار مهمة في مجالي الصحة والمرأة خلال الساعات الماضية، إليكم أبرزها..

مبيغلبوش.. مواليد هذه الأبراج يجدون حلولا لمشاكلهم سريعا
كشف تقرير جديد، أن نادرًا ما تتسبب المشاكل اليومية إنزعاج لمواليد هذه الأبراج الثلاثة هذه، حيث أنهم يأخذون الأمر بهدوء وتجد دائمًا حلًا بالكثير من الإبداع.

في كل من العمل والحياة الشخصية، يمكن أن تنشأ المواقف أحيانًا حيث لا تتقدم وتفتقر إلى الأفكار التي تحتاجها لحل المشكلة، في حين أن هذا يمكن أن يجلب بسرعة بعض علامات البروج إلى حافة الانهيار العصبي، فإن ثلاث ابراج تتعامل مع الانزعاج بهدوء إلى حد ما وتحاول إيجاد حل مبتكر للمشكلة في أسرع وقت ممكن، حسبما أفاد موقع "freundin".

حرصت الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة جمهورها بأحدث صورة لها،عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

قال الخبراء وفقا لتقرير جديد، إن فكرة أن كل شيء يبقى طازجًا في الثلاجة ومذاقه جيد لفترة أطول فكر خاطئ، لأن هناك بعض الخضراوات لا يجب حفظها في الثلاجة مثل الطماطم.

انتشر فى الأونة الأخيرة معاناة الكثير من مشكلة الصداع النصفي ويرجع ذلك لعدد من الأسباب التى يجهلها الكثير ولا يستطيع تجنبها ،كشف عنها موقع medicalnewstoday وهي تتمثل فيما يلي .

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة، إن فقدان حاستى الشم و التذوق من العلامات المبكرة لـ فيروس كورونا، وهذا منتشر بنسبة 34% إلى 68% من الحالات المؤكدة.
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