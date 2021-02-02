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برلمان

على غرار التشدد...وزير الأوقاف: الإلحاد في العالم العربي موجه وممول

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:12 م
وزير الاوقاف محمد
وزير الاوقاف محمد مختار جمعة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح-عدسة:خالد مشعل
كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن وجود وفد مصري من علماء الوزارة بالسودان الان منهم 5 واعظات  يعلمن السودانيات أصول الدين، مضيفا "لدينا دور كبير جدا بالخارج ومبعوثين من الوزارة في معظم الدول الافريقية ودول جنوب شرق اسيا واسيا الوسطي ولدينا مراكز ثقافية يقوم بدور كبير جدا.

وقال  الوزير ان الالحاد في العالم العربي هو الحاد موجه وممول علي غرار  التشدد، مشيرا  إلي أن الوزارة قامت بتدريب وتثقيف كافة الائمة وعمل مطويات للائمة من خلال الوسائل التكنولوجية.
 وأضاف الوزير فى بيانه الوزير امام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس أن أكاديمية الأوقاف لتدريب الائمة عالية المستوي  ويتم تحويل كافة الخطط الي برامج عملية للتنفيذ وتم التوقيع مع اكثر من 19 جامعة من اجل تشجيع الائمة لتسجيل الدكتوراه في مختلف الأمور منها علم النفس والاجتماع واللغات وغيرها.


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