لفتة جميلة.. أم وابنتها يفاجئان الناس أثناء كورونا بالهدايا

في أماكن مختلفة ليجدها السكان أثناء المشي في منطقتهم المحلية

وصف السكان المحليون تصرف الأم وابنتها بأنه "لفتة جميلة"، وخطرت الفكرة للأم أثناء رؤيتها لجروب للأعمال الكورشيه على موقع «فيسبوك».

يسعدني مساعدة الآخرين خلال فترة الإغلاق، هذا أقل ما يمكننا فعله، حيث

اعتقدت أن هذه الإبداعات الصغيرة قد تجلب البسمة لشخص ما».

واختتمت الأم قائلةً: «