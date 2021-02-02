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منوعات

لفتة جميلة.. أم وابنتها يفاجئان الناس أثناء كورونا بالهدايا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:30 م
أم وابنتها يفأجان
أم وابنتها يفأجان الناس أثناء كورونا بالهدايا
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يارا زكريا
بشكل سري وعشوائي فاجأت أم وابنتها الناس أثناء فترة إغلاق فيروس كورونا المستجد بالهدايا في أماكن مختلفة ليجدها السكان أثناء المشي في منطقتهم المحلية بشمال شرق مقاطعة لينكولنشاير بإنجلترا. 

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية تضع بيكا ستينيت وابنتها ليلي، تسع سنوات، لسكان منتطقتهم مشغولات يدوية تتكون عادة من زخارف الكروشيه وبضع كلمات لطيفة في رسائل تحث على البهجة.  

وصف السكان المحليون تصرف الأم وابنتها بأنه "لفتة جميلة"، وخطرت الفكرة للأم أثناء رؤيتها لجروب للأعمال الكورشيه على موقع «فيسبوك».   

واختتمت الأم قائلةً: «يسعدني مساعدة الآخرين خلال فترة الإغلاق، هذا أقل ما يمكننا فعله،  حيث اعتقدت أن هذه الإبداعات الصغيرة قد تجلب البسمة لشخص ما». 


لفتة جميلة.. أم وابنتها يفاجئان الناس أثناء كورونا بالهدايا
لفتة جميلة.. أم وابنتها يفاجئان الناس أثناء كورونا بالهدايا
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