جامعة عين شمس تكشف آلية امتحانات نصف العام.. الاعتماد على" البابل شيت " والتصحيح الإلكتروني.. خبراء تعليم: الكليات سعت لتوفير كافة التسهيلات للطلاب

زراعة عين شمس تكشف عن آلية العمل أثناء الاختبارات

هندسة عين شمس تكشف عن موعد انتهاء الاختبارات بالكلية

خبير تعليمي: اختبارات البابل شيت تضمن حقوق الطالب وتساعده للتأهيل لسوق العمل









يرصد موقع صدى البلد آلية عمل كليات جامعة عين شمس أثناء اختبارات الفصل الدراسي الأول وراي خبرا التعليم بالاختبارات حيث تعتمد الكليات علي الاختبارات الإلكترونية تسهيلًا علي الطلاب وللحفاظ علي حقوقهم وذلك من خلال التصحيح الإلكتروني دون تدخل أعضاء التدريس.









قال الدكتور " أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، أن الكلية تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 25 فبراير وذلك عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي وفقًا لقرار المجلس الأعلي للجامعات ، مشددًا علي اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا.





كما واضح " جلال " خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد ، أن الكلية قسمت الاختبارات علي 4 فترات علي مدار اليوم وذك لتقليل أعداد الطلاب داخل لجان الإختبار والحفاظ علي التباعد الإجتماعي ، مشيرًا الى الإعتماد الكامل علي إختبارات " البابل شيت " والتصحيح الإلكتروني تسهيلًا علي الطلاب وأعضاء هئية التدريس





وأكد عميد الكلية علي أهمية العزل الصحى لورق الإجابة داخل صناديق محكمة الغلق ومعقمة حفاظًا علي المصححين، لافتًا الي التعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية بعد الإنتهاء من كل إختبار





وشدد علي اهمية ارتداء الكمامات الطبية داخل الحرم الجامعي وأنه في حالة مخالفة الطالب يجرى التنبيه في المرة الاولي ثم تتطبق الإجراءات القانونية في المرة الثانية





وأستطرد ، انه في حالة اكتشاف أى حالة إصابة بين الطلاب يحول المصاب الى وحدة الرعاية الطبية الخاصة بالكلية لإتباع الإجراءات الصحية معه وتحويله الي المستشفيات الخاصة بالعزل ، منوهًا أنه في حالى ثبوت إيجابيته يؤجل له الاختبار.





ومن جانبه ،قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، أنه وسط إجراءات احترازية مشددة ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي الطلاب من انتشار العدوى بينهم الكلية تبدأ الاختبارات بالكلية بداية من 20 فبراير عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي.





ونوه " خليل " خلال تصريحاته لموقع صدى البلد، أن الاختبارات بالكلية تنتهي في منتصف شهر مارس ، علي أن تستكمل الإختبارات العملية التي قد بدأت قبل قرا التأجيل وتبدأ الاختبارات النظرية.

وأشار عميد الكلية الى أن الاختبارات بالكلية تؤدى بشكلها المعتاد لكل عام دراسي وذلك وفقًا لطبيعة المواد العملية بالكلية

وأكد عميد الكلية علي قبول الاعذار الطبية بعد مناقشتها من اللجنة الطبية الخاصة بالكلية ،ويؤجل الامتحان في ثبوت إجابيتة بالأصابة بكورونا





وفي هذا الأطار ،قال الدكتور تامر شوقي الخبير التعليمي بجامعة عين شمس ، أن الجامعة وفرت كافة التسهيلات علي الطلاب لأداء إختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها التعليم بسبب إنتشار أزمة فيروس كورونا





كما أوضح شوقي خلال تصريحاته لموقع صدى البلد أن إعتماد الكليات علي الإختبارات الإلكترونية تسهيلًا علي الطلاب وللحفاظ علي حقوقهم وذلك من خلال الإعتماد علي التصحيح الإلكتروني دون تدخل أعضاء التدريس





وأشار الخبير التعليمي الي أن إختبارات الإختيار من متعدد تساعد الطلاب علي مذاكرة المادة بشكل بكامل وليست أجزاء معينة ، كما أنها تضم المعلومات التي بين السطور مما يؤهل الطالب للخروج الي سوق العمل بكاة معلومات تخصصة الدراسى





ونصح الدكتور تامر الطلاب بمراجعة المواد الدراسية قبل دخول الاختبارات 4 مرات علي الأقل ، مؤكدًا علي أنه لا يوجد حد أدني من ساعات المذاكرة لكل طالب ولكنها تختلف حسب القدرة الاستيعابية.











