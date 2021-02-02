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محافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة افتراضية بعنوان تراثنا في 8 فبراير

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:03 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

يُنظِّم قطاع التواصل الثقافي التابع لمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مجموعة الدور الرابع، محاضرة افتراضية عن صوت مصر تحت عنوان "تراثنا" عبر تطبيق زووم، وذلك يوم الاثنين الموافق 8 فبراير الجاري في تمام السادسة مساء.

تدور المحاضرة حول التراث المصري وكيفية الحفاظ عليه؛ حيث سيتم تقديم شرح مبسط حول مُتحَفي الآثار، والمخطوطات التابعين لمكتبة الإسكندرية، مع تسليط الضوء على كيفية ترميم المخطوطات، وعرض لأبرز التحف الأثرية بالمتحف، بالإضافة إلى جولة داخل بيت السناري الأثري التابع للمكتبة لأخذ رحلة بين ثنايا الماضي والتاريخ. كما سيتم تسليط الضوء على دور فريق الدور الرابع في حفظ التراث.

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تأتي المحاضرة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية ومجموعة الدور الرابع على حفظ التراث والمخطوطات وإظهار جمال ومعالم مصر بهدف إتاحة المعرفة والثقافة بشكل أوسع وتعزيز الوعي الفكري لدى المواطنين، خاصة المتخصصين منهم في مجال التراث المعماري والمهتمين بتاريخ مصر الحديث.

جدير بالذكر أن مجموعة الدور الرابع تتكون من مجموعة من المعماريين الذين يسعون الي إضافة مستوي أعمق لفناني الشارع، وزيادة الوعي المجتمعي نحو مصر المكان والتاريخ والحكاية، وذلك عن طريق تنظيم فعاليات ثقافية تقوم بتسليط الضوء على التراث المصري بطريقة فنية مبسطة؛ فقد قاموا بتنظيم ثلاث معارض حتى الآن، وهم بصدد الإعداد لمعرضهم الرابع.

يُرجى العلم أن آخر موعد للتسجيل يوم السبت 6 فبراير 2021، وسيتم التواصل مع حضراتكم قبل انعقاد المحاضرة بيوم من خلال إرسال إيميل للتأكيد، وإجراء تجربة تفاعلية حول المحاضرة، ويجب إتمام هذه الخطوة حتى تتمكنوا من الاستمتاع بالمحاضرة في موعدها، بدون أي مشاكل تقنية.

وللاشتراك في المحاضرة يُرجي التسجيل على الرابط التالي: -

https://docs.google.com/forms/d/1Dgr8666HfAUI0Qi-niqm7s-UfHmqOelHnzoBCgqaxiA/edit

ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على البريد الالكتروني [email protected] أو الاتصال على الهاتف رقم 01001303318 أو 0223926031، خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، أو زيارة الرابط الخاص بالفعالية على الفيسبوك                                              https://www.facebook.com/events/226946152383438/

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