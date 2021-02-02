حجم مبيعات السيارات الأوروبية في 2020 وأكثرها مبيعا.. صور

شهد عام 2020 حالة ركود وتعثرًا شديدًا في مبيعات السيارات في مصر لعدة أسباب، أبرزها انتشار فيروس كورونا مما اثر بشكل مباشر على عمليات البيع و الشراء بشكل عام، وأعلن تقرير مبيعات مجلس معلومات سوق السيارات في مصر الأميك عن أهم شركات السيارات الأوروبية مبيعًا في مصر خلال عام 2020.
أكد مجلس معلومات سوق السيارات في مصر الأميك أن مبيعات السيارات الأوروبية ارتفعت في مصر خلال العام 2020 مقارنة بعام 2019 مع وصول نسبة النمو في المبيعات الي أكثر من 63% حيث ارتفعت النسبة من 34.272 ألف سيارة في 2019 الي 56.034 ألف سيارة خلال عام 2020 .
ترتيب بيعات السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر 2020 :
1- فيات تيبو fiat tipo باعت 12.528 ألف سيارة
2- رينو لوجان renault logan باعت 6930 ألف سيارة
3- أوبل أسترا opel astra باعت 5917 ألف سيارة
4- رينو ميجان renault megane باعت 3637 ألف سيارة
5- رينو داستر renault duster باعت 3189 سيارة
6- بيجو peugeot 3008 باعت 2818 سيارة
7- سيتروين سي 5 ايركروس citroen c5 aircross باعت 2548 سيارة
8- بيجو peugeot 301 باعت 2350 سيارة
9- لادا جرانتا lada granta باعت 2175 سيارة
10- رينو ستيب واي renault stepway باعت 1544 سيارة.