حجم مبيعات السيارات الأوروبية في 2020 وأكثرها مبيعا.. صور



شهد عام 2020 حالة ركود وتعثرًا شديدًا في مبيعات السيارات في مصر لعدة أسباب، أبرزها انتشار فيروس كورونا مما اثر بشكل مباشر على عمليات البيع و الشراء بشكل عام، وأعلن تقرير مبيعات مجلس معلومات سوق السيارات في مصر الأميك عن أهم شركات السيارات الأوروبية مبيعًا في مصر خلال عام 2020.





أكد مجلس معلومات سوق السيارات في مصر الأميك أن مبيعات السيارات الأوروبية ارتفعت في مصر خلال العام 2020 مقارنة بعام 2019 مع وصول نسبة النمو في المبيعات الي أكثر من 63% حيث ارتفعت النسبة من 34.272 ألف سيارة في 2019 الي 56.034 ألف سيارة خلال عام 2020 .



