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اقتصاد

الغرفة التجارية الإسكندرية تبحث مع سفير غينيا سبل التعاون الاستثماري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:20 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة  أحمد الوكيل، سفير غينيا في مصر سوريبا كمارا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وإمكانية عقد اتفاقيات مستقبلية.

 

في بداية اللقاء أكد أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، أهمية العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا، خاصة دولة غينيا، وأهمية التعاون مع الدول الإفريقية، مضيفًا أن مستقبل الاقتصاد في القارة السمراء.


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وأشار إلى أن "غرفة الإسكندرية"، تعاونت على مدار السنوات الماضية مع العديد من الدول الإفريقية، موضحًا أن الهدف من اللقاء بحث التعاون التجاري بين "غرفة الإسكندرية" والغرفة التجارية بغينيا.

 

من جانبه دعا سفير غينيا في مصر سوريبا كمارا، مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، لحضور مؤتمر عن سبل الاستثمار في غينيا خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير، من خلال zoom، مؤكدًا أن المؤتمر سيشارك به ما يزيد عن 600 شخص، من رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار من دول مختلفة.

 

وأضاف أن الهدف من اللقاء، مناقشة إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين "غرفة الإسكندرية" والغرفة التجارية بغينيا، لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الطرفين، وتنشيط العلاقات التجارية في مختلف المجالات.

 

جاء ذلك بحضور  أحمد حسن نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، وأعضاء مجلس الإدارة،  أشرف أبو إسماعيل، و شريف الجزيري، و أشرف الجزايرلي، و محمود مرعي، والدكتور عمر الغنيمي، والمهندس محمد فتح الله، و البديوي السيد، و هشام حلمي.

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