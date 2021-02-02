تعرف على الاستعدادات النهائية لتسليم وحدات سكن مصر بحدائق أكتوبر.. فيديو

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن مشروع سكن مصر من ضمن المشاريع التى تهتم بها الدولة تلك الفترة مابين محدود الدخل فى الاسكان الاجتماعى وما بين الإسكان المتوسط بمراحلة مثل سكن مصر ودار مصر ومشروع جنة.





وأضاف محمد مصطفى، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن مشروع سكن مصر متكامل.





وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه مشروع محاط بسور شجرى، وبه كل الخدمات من الأسواق التجارية والمدرسية وحضانات ووحدات صحية أيضًا.





وتابع أننا سنبدأ فى تسليم وحدات السكن للمواطنين بداية من 7 فبراير يوم الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.



