جهد كبير.. محافظ أسيوط: تفتيش مستمر على مخازن الأدوية وتطهير لكل الأبنية | فيديو

ذكر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهم الإجراءات الوقائية، التي اتبعتها المحافظة، في سبيل تفادي جائحة كورونا ، ومن أبرزها أعمال التطهير والتي شملت المباني الخاصة والحكومية معقبا: "أخدت مننا جهد كبير بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية".





وأضاف اللواء عصام سعد، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" أن المحافظة استعدت بشكل مبكر خلال العام الماضي لأزمة كورونا من خلال ثلاثة مستشفيات من أهمهم مستشفى الحميات و"أبو تيج".





ولفت إلى أن المحافظة استطاعت استيعاب كل الأعداد كما، واستقبلت بعض المصابين من المحافظات المجاورة.





كما أكد أن المحافظة اهتمت بشكل بالغ بالتفتيش الميداني على مخازن الأدوية بالمستشفيات خلال جولة أو جولتين كل أسبوع.