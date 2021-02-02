لتعزيز الوقاية من الأمراض ذات الأصل الحيواني .. "الزراعة" توقع مشروعا مع "الفاو"

قام د. عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلًا عن وزارة الزراعة و الدكتور نصرالدين حاج الأمين ممثل مُنظمة الأغذية والزراعة للأمم المُتحدة بجمهورية مصر العربية بالتوقيع على مشروع البرنامج العالمي للأمن الصحي 2021-2024 .









يأتى ذلك بناءً على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار المشاركة في البرنامج العالمي للأمن الصحي.









وقال محمود: المشروع يعتبر استمرارًا للتعاون بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية و منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبالأخص وحدة الطوارئ للأمراض العابرة للحدود (الاكتاد) والجهود التي تم إنجازها خاصة في قطاع مُكافحة مرض انفلونزا الطيور على مدار أكثر من 12 عامًا والاستفادة من البنية التحتية التي تم تأسيسها.









وسيستمر المشروع قرابة أربعة أعوام بداية من 2021 حتى 2024 من أجل تعزيز الوقاية من الأمراض الحيوانية المصدر المستجدة والمعاودة والمتوطنة والكشف عنها والاستجابة لها وللتهديدات التي تمثلها مقاومة مضادات الميكروبات في مصر والتي سيكون لها تاثيرات قومية وإقليمية في تعزيز مراقبة أمراض الحيوان والأمراض الحيوانية المصدر العابرة للحدود.









ومن أهداف المشروع رفع كفاءة وقدرات الخدمات البيطرية متضمنة كافة مديريات الطب البيطري والمعامل المرجعية من خلال دعم البنية التحتية من معدات وأجهزة وتأثيث للوحدات والمعامل البيطرية وتوفير المُشخصات والتدريب المكثف للبيطريين والمربين والدعم الفني و اللوجستي لكافة استراتيجيات وأنشطة الهيئة العامه للخدمات البيطرية وذلك لمواجهة التحديات الناتجة من انتشار الأمراض الحيوانية وآثارها على الاقتصاد وصحة الانسان وكذا الآثار السلبية علي صغار المربين.







