بثناء شديد .. شاهد كيف شكر محافظ أسيوط الرئيس السيسي

أثني اللواء عصام سعد ، محافظ أسيوط ، على مجهودات القيادة السياسة في سبيل راحة المواطن ، معقبا : " جزيل الشكر للرئيس السيسي على المشروعات التي تصب في مصلحة المواطن وربنا يحفظ سيادته " .





ولفت اللواء عصام سعد ، في تصريحات عبر "سكايب" ، لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، إلى أن المحافظة ستشهد افتتاح مشروع لخدمات الطاقة الكهربائية ، بتكلفة 8 ملايين جنيه مصري ، إلى جانب مشروع التكسير الهيدروجيني ، الذي سيجعل المحافظة مركز للمشتقات البترولية.





وتفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، خلال جولة ميدانية، سير العمل بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد .





واطمأن المحافظ ، على منظومة شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات ، والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة ، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية .