رئيس اللجنة الطبية لاتحاد اليد: مصر نجحت بجدارة في تنظيم المونديال في ظل جائحة كورونا

قال محمود العدل رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة اليد،إن أى فرد داخل منظومة الفقاعة الطبية ببطولة العالم التى أقيمت مؤخرا كان يخضع لمسحة كورونا كل 24 ساعة وأي فرد كان يشعر بأي أعراض كان يتم عزله حرصًا على سلامة الجميع.





وأضاف العدل أن مصر قدمت صورة رائعة للعالم كله، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي قال "إن مصر عزفت أحسن سيموفونيات العالم في هذه البطولة"، ورئيس اللجنة الأولمبية هنأ حسن مصطفى وجميع المسئولين على هذه البطولة، وأخبره بأن هذا سيشجع الاتحادات الدولية على إقامة البطولات في مصر وأكد أنه سيستفيد من التجربة المصرية في تنظيم البطولات.





وأضاف: استضافنا 32 دولة على أرض مصر ووفرنا فنادق وملاعب مباريات وتدريب، كانت مسئولية كبيرة ومصر استطاعت أن تخوض التحدي وتضرب مثال عظيم في الوقت الذى يخشى فيه العالم من جائحة كورونا.