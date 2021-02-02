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أخبار البلد

فتح باب التصويت فى انتخابات البيطريين بالقاهرة والجيزة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:25 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 2020/2021، برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، فتح باب التصويت بالانتخابات منذ قليل، بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بجاردن سيتى، لانتخاب رئيس نقابتي الجيزة والقاهرة، وأعضاء مجلسى الفرعيتين، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت فى الانتخابات.

قال الدكتور أحمد البندارى، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن كافة اللجان بدأت فى استقبال الأطباء البيطريين منذ العاشرة صباحا، وستستمر حتى السادسة مساء اليوم، مشيرا إلى أن من له حق التصويت هم مسددى اشتراكات النقابة حتى عام 2020، مؤكدا أنه سيتم فرز أصوات الناخبين فور غلق باب التصويت، تميهدا لإعلان النتيجة النهائية.

وأوضح الدكتور الحسينى عوض، عضو لجنة الاشراف على الانتخابات، أن عدد من لهم حق التصويت بالانتخابات 10 آلاف و165 طبيب بيطرى بالقاهرة، و4 آلاف و100 طبيب بالجيزة.

وطالب الدكتور عبد العزيز الجوهرى، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات كافة الأطباء البيطريين بمحافظتى القاهرة والجيزة بالمشاركة بالتصويت، لاختيار من يمثلهم بمجلس الفرعيتين، موضحا أنه تم عمل 10 لجان، موزعين على 6 للقاهرة، و4 للجيزة، ولعدم إفساد العملية الانتخابية، تم تمييز كل ورقة انتخابية من خلال الألوان، حيث تم اختيار اللون الأصفر لمقعد النقيب، واللون الأزرق فوق السن، واللون الأبيض لتحت السن.
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