علي جمعة يطالب بنظام جديد لتدريب الأئمة.. ويدعو للاهتمام بنظافة المساجد





طالب د. على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب بنظام جديد لتدريب الائمة موضحا أن العدد المطلوب اكبر بكثير مما يتم تدريبه وقال علينا ان نسعى لزيادة العدد بما يتناسب مع الاحتياجات.

ودعا جمعة الي الاهتمام بالراحة النفسية والاجتماعية للأمام وان يتم التعامل معه خارج الصندوق.





وأضاف خلال الجلسة العامة، أن المساجد مازالت في حاجة الى مزيد من النظافة و هيئة النظافة و اعلم ان هناك ملايين تنفق في هذا لمجال و على المعنيين لهذا الغرض و لكن عليهم ان يقوموا بدورهم ونرجو من الوزارة الاهتمام بهذ الجانب لانه يمثل مظهرا حضاريا تاما والقضية تحتاج فكر خارج الصندوق.