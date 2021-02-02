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رياضة

عبدالحفيظ يكشف موقف محمد هاني من مواجهة الدحيل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:21 م
محمد هاني
محمد هاني
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عبدالحكيم ابو علم
عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي،  جلسة مع الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق؛ من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، قبل مواجهة الدحيل بعد غدٍ الخميس في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري. 

وأكد طبيب الفريق خلال جلسته مع عبد الحفيظ على تحسن حالة «محمد هاني وحسين الشحات» بعد مشاركتهما أمس في تدريبات الكرة، مؤكدًا أن حالة الثنائي جيدة بعد تنفيذ برنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن هاني شارك أمس في الجزء الأول من تدريبات الكرة قبل أن يخضع لبعض الاختبارات الطبية على هامش المران؛ للتأكد تماما من سلامة العضلة الخلفية قبل أن يستكمل اللاعب تدريبات الكرة بقوة مع زملائه في الوحدات التدريبية المتنوعة التي حصل عليها الفريق في مران أمس؛ استعدادا لمواجهة الدحيل.
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