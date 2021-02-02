خلاف على النفقة.. التفاصيل الكاملة لاتهام زوجة لزوجها بتقديمها قربانا لفتح مقبرة أثرية في دمنهور

شهدت محافظة البحيرة، واقعة خطف سيدة على يد زوجها لتقديمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية بإحدى المناطق الزراعية بمركز دمنهور.

بدأت الأحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من سيدة تدعي "راوية. م" تتهم زوجها "إبراهيم" مقيم في مركز رشيد، أنه قدّمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية بإحدى المناطق الزراعية بمدينة دمنهور.

وأوضحت الزوجة أثناء تقديم البلاغ أنها تعرضت لجريمة خطف بعد زوجها بمدة لا تزيد على 10 أيام على يد زوجها لتقديمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية.

وتابعت أنها لم تدر بنفسها سوى في مستشفى رشيد، وذلك عقب اتصال أحد الأشخاص بعائلتها والعثور عليها غارقة في الدماء بمنطقة زراعية بنطاق مركز دمنهور.

وعلى الفور ألقت قوات الأمن القبض على زوجها لإجراء التحقيق معه، في تهمه تخدير زوجته خلال الأسبوع الأول من الزواج لتقديمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية بإحدى المناطق الزراعية بمدينة دمنهور.

وقال المتهم في الاعترافات أن سبب الخلاف بينهما ليس كما ادعت الزوجة وأن السبب كان علي النفقة وتبديد المنقولات الزوجية، وذلك بعد الطلاق.