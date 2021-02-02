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برلمان

علي جمعة لوزير الأوقاف: نحتاج فكرا خارج الصندوق.. والعبد: أنت مسئول عن أموال الوقف أمام الله

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:28 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح-عدسة:خالد مشعل
قال الدكتور على جمعة ، رئيس اللجنة الدينية بمجلس  النواب، إن المساجد لازالت في حاجة من المزيد من النظافة، مطالبا وزير الاوقاف بإعادة النظر فى تلك القضية من خلال فكر خارج الصندوق.

ولفت جمعة ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي يحضرها وزير الاوقاف، إلى أنه يعلم جيدا أن هناك ملايين الجنيهات التي تنفق في ذلك المجال ولكن النتيجة النهائية تحتاج إلى إعادة النظر مؤكرا غن الاهتمام بالنظافة  يمثل مظهرا حضاريا.
 
 واوضح  أن  اعداد الائمة والعدد المطلوب  يحتاج الي نظام جديد للتدريب ،لانه يتم بكمية لا تتناسب مع الاحتياجات ويجب ادراك ذلك فى اهتمام الوزارة  والعمل علي الراحة  النفسية والاجتماعية للامام .

واختتم علي جمعة حديثه، قائلا :"  الي الامام دائما واول الغيث قطرة ثم ينهمر المطر".

فيما طالب الدكتور الدكتور أسامة العبد ، وكيل اللجنة الدينية ، أن ارباح هيئة الاوقاف بلغت مليارا و540 مليون جنيه ويجب ان يكون صرفها  وفقا لشرط الواقف موجها حدبثه للوزير : انت مسئول عن ذلك امام الله ".
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