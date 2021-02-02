لحصولها على زمالة قيادة التعليم الطبي.. رئيس "الشيوخ" يكرم راندا مصطفى

كرم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن ونائب رئيس جامعة بنها السابق وذلك بمناسبة حصولها على زمالة قيادة التعليم الطبي من معهد الشرق الأوسط ومعهد فيلادلفيا بالولايات المتحده الأمريكية.









جاء ذلك بحضور المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.





وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره لجهودها المتميزة فى مجال التعليم الطبي، متمنيا لها دوام التوفيق في تطوير التعليم الطبي في ضوء دعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع مستوى خريجي الكليات الطبية ومهاراتهم الاكلينيكية للمنافسة مع مستوى خريجي كليات الطب العالمية.





يذكر أن الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن قد تولت مهام نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونجحت فى إنجاز العديد من الملفات والمبادرات الخاصة بتطور مفهوم دور الجامعة في خدمة المجتمع.





من ناحية أخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تابع شفط مياه الصرف نتيجة كسر ماسورة الصرف الصحي لأحد الشوارع الفرعية بشارع أحمد عرابي، ووجه المحافظ بسرعة إصلاح الكسر الموجود بماسورة الصرف، ورفع المياه الناتجة عن هذا الكسر وسرعة الإفادة بشأنها، موجها باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسبب في هذا الكسر.





كما تابع المحافظ أعمال وضع طبقة الأساس بالشارع، مؤكدا أن شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة بعد تطويره سيصبح محورا مروريا مهما، مما سيقضي علي الكثافات المرورية بمدينة شبرا الخيمة، خصوصا بعد الانتهاء من تطوير محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة.





وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتي فى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات وربطها بشبكة الطرق القومية.





ووجه "الهجان" الأجهزة التنفيذية باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري لإزالتها.