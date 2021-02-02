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فن

من دبي .. نورهان منصور تكشف عن رشاقتها وأنوثتها بإطلالة أنيقة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:43 م
نورهان منصور
نورهان منصور
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ندى فكري
نشرت الفنانة نورهان منصور صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة نورهان منصور من دبي ، بإطلالة أنيقة كشفت عن أنوثتها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نورهان منصور ،على رفع شعرها بطريقة جذابة تتناسب مع إطلالتها، ووضعت بعض الألوان من المكياج اللامع وأحمر الشفاه باللون البينك.

ونورهان هي شقيقة الفنانة رانيا منصور التوأم، والتي قدمت عددًا من الأعمال الفنية منها "7 أرواح".

وأحدث أعمال نورهان منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع النجم شريف سلامة.

وشاركت في الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبي وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.
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