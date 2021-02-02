من دبي .. نورهان منصور تكشف عن رشاقتها وأنوثتها بإطلالة أنيقة

صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة نورهان منصور من دبي ، بإطلالة أنيقة كشفت عن أنوثتها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نورهان منصور ، على رفع شعرها بطريقة جذابة تتناسب مع إطلالتها، ووضعت بعض الألوان من المكياج اللامع وأحمر الشفاه باللون البينك.