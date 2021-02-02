ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء البحرين: تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية عبر تعزيز إسهامات القطاع الخاص

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:35 م
البحرين
البحرين
Advertisements
أمينة الدسوقي
أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات بتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية وعزمهم الذي لا ينضب بما يسهم في دعم أوجه التنمية في مختلف القطاعات بروح الفريق الواحد لبلوغ أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك لدى لقاء جمعه مع علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث قال بن حمد إن المواطن هو دائمًا هدفٌ للتنمية التي يسعى كافة أعضاء فريق البحرين لتحقيقها ومن أجله سنواصل دعم كافة الجهود، منوهًا بأهمية تعزيز مسارات العمل على كافة الأصعدة بما يرسخ من مسيرة الوطن المباركة ويحقق النماء والازدهار  للوطن والمواطن، وفقا لما نقلته وكالة انباء البحرين.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرصٍ على تعزيز العمل الإيجابي المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يعود خيره ونفعه على المملكة وأبنائها.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعا في مصر .. صور

مش هتقدر تمشي .. أعراض أمراض الشرايين السباتية

تغلبت على السرطان 3 مرات.. مصير مأساوي لمراهقة بعد إصابتها بـ كورونا