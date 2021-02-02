المفاجآت تتوالى.. موندو ديبورتيفو تكشف عن بنود صادمة في عقد ميسي مع برشلونة

واستعرضت الصحيفة الإسبانية أبرز البنود الغريبة والصادمة في عقد ميسي مع برشلونة والتي جاءت كالتالي:

- الاندماج في المجتمع والثقافة الكتالونية، والالتزام بتعلم اللغة الكتالونية.

- الالتزام بحضور الأحداث والمناسبات الاجتماعية التابعة للنادي.

- الحفاظ على حالته البدنية والرياضية، وأن تكون في أعلى مستوى دائما.

- عدم المشاركة في أي أنشطة تعرضه لخطر الإصابة مثل ركوب الدرا جات.

-عدم تعاطي المنشطات.

- عدم الاعتراض على أي مركز يشارك فيه على أرضية الملعب " حسب رؤية المدرب".

- عدم المراهنة على أي منافسة يلعب فيها فريق برشلونة.

- يمكنه الرحيل مجانا حال انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

كانت صحيفة موندو ديبورتيفو نشرت أول أمس الأحد، تقريرا عن تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة، وعنونت: "العقد الفرعوني لـ ميسي الذي يدمر برشلونة".





وأضافت الصحيفة أن عقد ميسي خلال الأربع سنوات مع برشلونة يقدر بـ 555.237 مليون يورو، حيث يحصل على 138 مليون يورو سنويًا.





وأكدت الصحيفة أن عقد ميسي يتضمن مكافأة التجديد قيمتها 115.225 مليون يورو، وأخرى مكافأة ولاء قيمتها 77.929 مليون يورو.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي حصل على 92 % من قيمة عقده مع برشلونة.





وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا العقد يدمر نادي برشلونة اقتصاديا، حيث كان سببًا في الأزمات المالية التي عاشها مجلس بارتوميو السابق.





وجاء وصف الصحيفة للإسبانية لعقد ميسي بـ الفرعوني، نظرا لضخامته مثل المنشآت الضخمة التي شيدها الفراعنة قديما.



