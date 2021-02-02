وزير الأمن العام في تشاد يعلن حظر مظاهرات خططت لها المعارضة

أعلن وزير الأمن العام والهجرة في تشاد محمد طاهر اوروزي، حظر العديد من المظاهرات التي خططت لها المعارضة هذا الأسبوع، والتي تدعو إلى مزيد من تحقيق العدالة الاجتماعية والتغيير السياسي.





وقال اوروزي - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم /الثلاثاء/ - إنه لا يمكن لوزارة الأمن العام والهجرة أن تسمح بتنظيم مثل هذه المظاهرات التي من شأنها أن تسبب اضطرابات للنظام العام في جميع أنحاء اراضي الوطن.





وأفاد الراديو بأنه على الرغم من الحظر، أكد منظمو المظاهرات بمن فيهم عدد من جمعيات المجتمع المدني إنهم سينظمون مسيرات سلمية أيام 4 و5 و6 و7 فبراير الجاري.





ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية بتشاد في 11 أبريل القادم، كما تقرر تنظيم موعد الانتخابات التشريعية في 24 أكتوبر 2021 بعد تأجيلها مرارا لمدة خمس سنوات.







