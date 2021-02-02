بسبب الانفلات الأمني.. اعتصام بمدينة لبنانية بمشاركة سفير السلام العالمي

شهدت مدينة بعلبك والبقاع الشمالي بلبنان اعتصاما عند مستديرة دورس في بعلبك احتجاجا على الانفلات الامني وأعمال السلب والخطف والإستدراج في المنطقة.





وشارك في الاعتصام ممثلين عن عشائر المنطقة والبلديات، مخاتير ورجال دين حيث رفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب الاحزاب السياسية بالوقوف الى جانب الاجهزة الأمنية، وبرفع الغطاء عن العصابات.





كما طالب المعتصمين أيضا الدولة بتحمل مسؤولياتها الى ما آلت اليه المنطقة من انفلات وتسيب أمني.





والقى سفير السلام العالمي الدكتور مدحت زعيتر كلمة طالب فيها بملاحقة المخلين بالامن داعيًا "لتأسيس مؤتمر عام تتشكل عنه لجنة لمتابعة التفلت الأمني مع المعنيين".



