حريق في مستودع بالمدينة الصناعية في الرياض والدفاع المدني يتدخل

باشرت مديرية الدفاع المدني بمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، التعامل مع حريق اندلع في أحد المستودعات الكائنة بحي المدينة الصناعية.





وقالت مديرية الدفاع المدني في تغريدة –عبر حسابه على تويتر- إنَّ مدني الرياض باشر حريقًا بمستودع في حي المدينة الصناعية على طريق الخرج، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل.



