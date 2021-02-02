حصاد الأسبوع لوزارة القوى العاملة.. حوسبة مكاتب التفتيش بنسبة 100% .. تدريب 25 شابا وفتاة من أصحاب الهمم.. نشر 14 وحدة تدريب متنقلة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأخبار المهمة - من الإثنين 25 إلى الثلاثاء 2 فبراير الجاري، حيث عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب عادل عبد الفضيل ، استمعت فيه إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن البيان الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الإثنين قبل الماضي عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة





وذلك بحضور النائبين سولاف درويش، والسيد مهني، وكيلي اللجنة، وتحدث أمام اللجنة كل من النواب: عبد الفتاح محمد ، ومنيرة عبد الحليم ، وسيد نصر، وأحمد عاشور، وإحسان شوقي.









وأكدت اللجنة أنها ستعد تقريرا بشأن بيان وزير القوى العاملة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وردود الوزير على ملاحظات النواب لتقديمها لهيئة مكتب البرلمان.





ورد الوزير أمام اللجنة علي استفسارات النواب في بعض الموضوعات الخاصة بالوزارة ، كاشفا عن أن لدي الوزارة ومديرياتها علي مستوى 27 محافظة 1286 مفتشًا للعمل والسلامة والصحة المهنية ، يقومون بالتفتيش علي ما يزيد علي 3 ملايين منشأة وفقًا لخطط شهرية لكل مفتش، فضلا عن الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، أو التي يتم التفتيش عليها بناء على شكوى، كما يتم إعادة التفتيش على المنشآت لضمان إزالة الملاحظات.





وأشار إلي أن كل مديرية تقوم بتوفير وسيلة انتقال للمفتشين وفقًا للإمكانيات المتاحة أو توفير بدل نقدي للانتقال، وفي حالات التفتيش الليلي على ورديات الليل يصرف للمفتشين مكافأة نظير التفتيش الليلي.





وقال وزير القوي العاملة: إن ذلك يمثل عبئا ثقيلا علي المفتشين نظرا لأن عددهم لا يغطي التفتيش علي كل المنشآت ، مشيرًا إلي أن الوزارة طورت منظومة التفتيش، بحيث يكون التفتيش إلكترونيًا ومن خلال قوائم مراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل .





كما شهد الحصاد .. تسلم وزير القوى العاملة ، 210 عقود عمل لذوي الهمم والعزيمة مقدمة من بعض شركات القطاع الخاص بالعاشر من رمضان بالشرقية ، وفرتها مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية، في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوى المديريات بالمحافظات ، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.





وكرم الوزير سليم شانكايا الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة جيد تكستايل التي وفرت أكبر فرص العمل لذوي القدرات الخاصة من أبنائنا من هذه الفئة، مقدمًا لهم أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، وذلك بحضور، مدحت الغمراوي وكيل الوزارة مدير المديرية، وأحمد عبد الهادي وكيل المديرية، وأيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، ومحمد سامح مدير مجموعة المصانع ،وأشرف الدوكار ممثل الاتحاد المحلي لعمال العاشر .





وشدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.





كما تفقد الوزير، مجموعة شركة جيد تكستايل ايجيبت للملابس الجاهزة والمنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، وأقسامها المختلفة ، بدءًا من قسم تقطيع الأقمشة، والطباعة، وصالة عرض المنتجات، والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، والاطمئنان على أحوال العمال في بيئة العمل، فضلا عن تطبيق كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على صحة العاملين وسلامتهم.





و عقد مجلس جامعة الزقازيق ، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ، وبحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان ، والدكاترة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعبدالمنعم نافع المشرف علي قطاع التعليم والطلاب وأحمد عبد الستار أمين عام الجامعة ، والسادة عمداء الكليات ، وعدد من وكلاء الكليات .





في مستهل اجتماع فعاليات مجلس الجامعة هنأ رئيس الجامعة رجال الشرطة من ضباط وجنود بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ ٦٩ الذي يوافق 25 يناير من كل عام مؤكدا أن قوات الشرطة بكل أجهزتها تتحمل بكل أمانة حماية الجبهة الداخلية المصرية بكل وطنية وشرف في مواجهة جماعات الغدر والإرهاب والتطرف التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان .





وقال الوزير: إن حرصه على حضور اجتماعات المجلس، إنما هو مسؤولية وأمانة يجب تأديتها سيحاسبنا عليها الله عز وجل، وينبع ذلك من حرصنا على المشاركة في توعية الطلاب وبناء معارفهم حول كل نواحي المجتمع ومجالات العمل فيه، لافتا ان ذلك لن يتأتى إلا بالمشاركة والتعاون فيما بين الجامعات والجهات الأخرى.





وتابع سعفان ، مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، تنفيذ إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

وكانت وزارة القوي العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات أكدت فيه أنه تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.





وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 22 ألفًا و 853 شابًا ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بلغت 2.5 مليون جنيه ، والتفتيش على 4688 منشأة لتطبيق أحكام القانون ، فضلًا عن إستخراج 10 آلاف و 53 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 10 آلاف و 53 عامل بمحافظات شمال سيناء والإسكندرية وجنوب سيناء والشرقية والمنوفية والقليوبية والإسماعيلية والقاهرة .





كما تم تنفيذ البرنامج الأول من المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" ، بمراعاة كافة إجراءات السلامة والصحة والتدابير الوقائية لجائحة كورونا ، وذلك بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وذلك بتدريب ٢٥ شابًا وفتاة من مختلف الإعاقات ودرجاتها ، باختلاف المؤهلات الدراسية، وذلك بتعزيز الاستفادة من كافة الطاقات من ذوى القدرات الخاصة، وذلك تمهيدا لاستلامها العمل.





أعلن ذلك وزير القوي العاملة ، لافتا إلي أن المبادرة تنفذها الوزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.





وقال : إن المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" تم إطلاقها أواخر ديسمبر الماضي وتم إجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال بمحافظة الإسماعيلية علي مدى يومين.





وفي إطار الـ 14 وحدة تدريب متنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في قرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد ، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية ، والشرقية ، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية ، وجنوب سيناء.





بدأت بمنطقة توشكي بمدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء وحدة التدريب المتنقلة، التدريب على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة أن راغبي التدريب سيتوجه إلى مقر الوحدة المتنقلة بمنطقة توشكى لتسجيل بياناتهم، وخصصت وزارة القوى العاملة، لينك خاص على موقعها يمكن من خلاله التسجيل في الدورات التدريبية تسهيلا على الشباب، ويجري خلاله تسجيل البيانات الشخصية، والعنوان والمؤهل الدراسي، والرقم القومي، واختيار المهنة التي يرغب المتدرب في التدريب عليها.





واختتمت فعاليات ورشة عمل رفع كفاءة مسئولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص التي نظمتها مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT، والممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني في إطار أنشطة مبادرة "إشتغل فني"، وشملت ٢٧ منشأة ممثل من كل منها متدرب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم للانطلاق في سوق العمل .





وقالت ياسر سعيد مدير المديرية : إن الورشة تأتي في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف تدريب الشباب في كافة المجالات، وفي ضوء توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بالعمل على إيلاء هذا الملف أولوية قصوى لمديري مديريات القوى العاملة بمختلف محافظات الجمهورية.





وشمل الحصاد ، تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.





وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يتضمن اعتبارا من أول فبراير 2021 تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي حسب نوع فحص (كوفيد-19) تعزيزًا للإجراءات الاحترازية الاستباقية لاحتواء العدوى والحد من انتشار الفيروس.





وتقريرًا آخر بخصوص تعميم بشأن حكم فترة الحجر الصحي للموظف المصاب بكورونا أو المخالط ، وقالت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أصدرت تعميمًا موجها لكافة الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن حكم فترة الحجر الصحي لموظف الحكومة الاتحادية المصاب بكورونا أو المخالط.





وشدد التعميم على ضرورة التزام موظف الحكومة الاتحادية الذي لم يتلق جرعتي اللقاح بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل سبعة أيام، وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين وأسرهم، مشيرا إلي ضرورة التزام الموظف المصاب بفيروس (كوفيد-19)، أو من تظهر عليه أعراض الإصابة أو تكون نتيجة فحصه إيجابية بالآليات المعتمدة للعلاج والحجر المقررة من السلطات الصحية المختصة، ووفق الإجراءات التالية، حسب التعميم.





وقالت الملحق العمالى: إن مجلس الوزراء اعتماد قرارا بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم، وذلك من خلال تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولًا إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي .





كما تلقى الوزير ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت. خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.





وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يشمل عدد من القرارات أقرها مجلس الوزراء بالمملكة ومنها تجديد رخصة العمل كل 3 شهور كي يتيح لصاحب العمل الذي يريد عاملًا لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر ، هنا لا يُشترط عليه تجديد الإقامة لمدة عام كامل ، وإنما له أن يجدد له على حسب حاجته له - بما لا يتعارض مع عقد العمل.





كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة ، في التفاوض لعدة أشهر مع شركة نما للملاحة البحرية لصرف مستحقات العمالة المصرية التى تم الاستغناء عنها وأثمرت المفاوضات مستحقات عاملين بإجمالي 302 ألف و319 ريالا سعوديا ، بما يوازي مليون و254 ألفا و623 جنيها مصريا تقريبا، مع وعد بصرف باقى مستحقات العمالة الباقية ، فضلًا عن تسوية الشكوى المقدمة من العامل المصري "محمد.ح.م.ح" وصرف مستحقاته، التي تقدم بشكوى بشأنها، وبلغت 139 ألفًا و454 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 578 ألفًا و734 جنيهًا مصريًا تقريبا.





وفى هذا الإطار ، أعلن وزير القوى العاملة ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 22 و 23 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 295 عمال مصريين لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.





وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 357 ألفًا و 927 دولارًا ،أى ما يعادل 5 ملايين و 601 ألفًا و 564 جنيها مصريا تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.