دعني أداعب أوتار قلبك .. نائب لوزير الأوقاف: ارحم الدعاة فلا يقهر الرجال إلا المرض

وجّه الدكتور محمد الوحش، عضو مجلس النواب، التحية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بسبب قراراه بغلق المساجد في بداية أزمة كورونا قائلا :"أحييك على هذا القرار رغم أن البعض أراد استغلال القرار ضد الدولة ولكنهم فشلوا".





وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للاستماع لبيان وزير الأوقاف موجهًا حديثه للوزير: "دعني اداعب أوتار قلبك وألامسها رحمة بالرعاة شبابهم وشيوخهم متسائلين ألا يستحقون رعاية صحية كريمة ؟".





وأضاف : والله ما يقهر الرجال الا المرض .. ألم يحن الوقت لفتح ملف مستشفى الدعاة الذى تنفق الوزارة عليه ملايين الجنيهات أن يكون علي رأسه من يخاف الله والمرضى.



