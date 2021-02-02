دعني أداعب أوتار قلبك .. نائب لوزير الأوقاف: ارحم الدعاة فلا يقهر الرجال إلا المرض

وجّه الدكتور محمد الوحش، عضو مجلس النواب، التحية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بسبب قراراه بغلق المساجد في بداية أزمة كورونا قائلا :"أحييك على هذا القرار رغم أن البعض أراد استغلال القرار ضد الدولة ولكنهم فشلوا".
وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للاستماع لبيان وزير الأوقاف موجهًا حديثه للوزير: "دعني اداعب أوتار قلبك وألامسها رحمة بالرعاة شبابهم وشيوخهم متسائلين ألا يستحقون رعاية صحية كريمة ؟".
وأضاف : والله ما يقهر الرجال الا المرض .. ألم يحن الوقت لفتح ملف مستشفى الدعاة الذى تنفق الوزارة عليه ملايين الجنيهات أن يكون علي رأسه من يخاف الله والمرضى.
وأكد أنه لا يمكن أن يكون على رأس مستشفى الدعاة، من خرجوا على المعاش ويحصلون على مكافأة نهاية الخدمة، مطالبا بفتح ذلك الملف، وأن يكون هناك مجلس إدارة طبي موازي لمجلس الإدارة المكلف.