بالأبيض.. نيللي كريم تتألق بإطلالة كلاسيكية

نشرت النجمة نيللي كريم صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي ، مرتدية فستان كلاسيكي باللون الأبيض ،وزينت إطلالتها بنظارة شمسية باللون العسلي ،كما اعتمدت شعرها البني مرفوعا بقصة مميزة .

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل إسم " ضد الكسر" وهو اسم مؤقت للعمل.





مسلسل ضد الكسر انتاج العدل جروب، و تأليف عمرو الدالي، ومن إ خراج أحمد خالد.



