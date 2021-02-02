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فن

بالأبيض.. نيللي كريم تتألق بإطلالة كلاسيكية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:59 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت النجمة نيللي كريم صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت نيللي ، مرتدية فستان كلاسيكي باللون الأبيض ،وزينت إطلالتها بنظارة شمسية باللون العسلي ،كما اعتمدت شعرها البني مرفوعا بقصة مميزة .

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل إسم "ضد الكسر" وهو اسم مؤقت للعمل.

مسلسل ضد الكسر انتاج العدل جروب، وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.

يذكر أن نيللي كريم شاركت العام الماضي في رمضان بمسلسل "100 وش" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه وشاركها البطولة فيه آسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكرى. 

كما قدمت نيللي كريم مع الفنان ظافر العابدين فيلمًا بعنوان "خط دم" والذى عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية. 
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