بتكلفة 35 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع كفاءة طريق دمنهور دسوق

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إنه جار العمل على إنهاء كل أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020 /2021 م لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.







مشيرًا إلى قيام مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بالبدء فى أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق جسر ترعة القناوية مركز أبو حمص بطول ٢ كم عرض الاسفلت ٥.٥ م بتكلفة ٢.١ مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية تحت إشراف الإدارة للمشروعات بالمديرية وهندسة الطرق بالمركز.







في نفس السياق تواصل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى العمل على مدار الـ24 ساعة مع تكثيف المعدات والتوريدات لاستكمال اعمال رفع كفاءة طريق دمنهور دسوق بطول 16 كم بتكلفة 35 مليون جنيه.





وشدد محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.







ويذكر أن أكد محافظ البحيرة، إنه جار العمل بكل أعمال الرصف لتحسين كفاءة شبكة الطرق ورفع كفاءة المواقف للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وكذا القضاء على المواقف العشوائية وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.







في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية برئاسة عادل عباسى بالتنسيق مع مديرية الطرق ومشروع الرصف الانتاجي برصف مشروع موقف الرحمانية والمقام علي مساحة ١٧٦٠ مترا ( ٤٦ مترا مساحة المبني الإداري) بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون جنيه لأعمال الرصف وإنشاء المبني الاداري.







وجدير بالذكر أن المجمع قدرته الاستيعابية ١٣٧ سيارة ويضم خطوط الرحمانية / الإسكندرية- الهوارية- البكوات- سمخراط - القهوقية - سمخراط - سماديس – دمنهور).





ويذكر أن شدد محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات رفع الاشغالات وضبط المركبات المخالفة وغير المرخصة، وتقنين وضع التوك توك وترخيصه وتحديد اماكن سيره وذلك بهدف تيسير الحركه المروريه في الشوارع والحد من العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.







وفي نفس السياق نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الإشغالات أسفرت عن الآتي:

- رفع ١٣٨ حالة إشغال مخالفة بشوارع (صلاح الدين - النافورة – الجيش - الطريق السريع - الجامعه - عبد السلام الشاذلى - النفق - المستشفى - الكورنيش) بمركز ومدينة دمنهور.

-ازالة ٨ حالات إشغال بالطريق والسوق العمومي بمدينة رشيد.

-ضبط ٣٨ توك توك لعمل البعض بدون ترخيص وتوقيع غرامة على الاخرين لمخالفه خط السير المقرر له، فضلًا عن تسليم ٣ سيارات للمرور لعملها بدون ترخيص بمركز كفر الدوار.





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