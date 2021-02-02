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برلمان

محمود بدر: هيئة الأوقاف المصرية عائق حقيقي أمام التنمية فى مصر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:31 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح-عدسة:خالد مشعل
أكد النائب محمود بدر عضو مجلس النواب أن هيئة الأوقاف المصرية تعد عائقا حقيقيا أمام التنمية فى مصر، قائلا "القاهرة هي مدينة الأف مأذنة ولكن الناس تحتاج الآن إلى بناء المستشفيات وبالتالى تحتاج إلى أن تكون عاصمة الألف مستشفى.

وأضاف النائب محمود بدر، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم تعقيبا على بيان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة: "لو جهود تجديد الخطاب الديني كانت حقيقية كانت قد أتت ثمارها وكانت الأموال التي تنفق على المساجد تم تخصيصها لغرف العناية المركزة والمستشفيات خاصة في ظل جائحة كورونا".

وقال: "الناس بتموت من المرض والمساجد كثيرة وسأل هل سمعنا من أئمة المساجد صلب القضايا التي تهم الدولة المصرية هذا لم يحدث".

وشن النائب هجوما شديدا على هيئة الأوقاف المصرية، قائلا: انها تمثل عائقا حقيقيا للتنمية في مصر وبناء الدولة المصرية ولو كانت الناس شافت وزارة الأوقاف بتضرب مثل حقيقي في التبرع بأرضيها كانت الناس تبرعت لأمور كثيرة.
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