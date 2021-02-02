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رياضة

الفلوس حتعملك إيه؟ شادي محمد يفتح النار على رمضان صبحي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:45 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق، أن الاهلي اسم كبير وعريق وانضمام أي للاعب للفريق شرف كبير وعلامة فارقة في تاريخه.

وأضاف شادي محمد في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورت " أن الجميع هاجم الأهلي واتهمه بالتسبب في رفع أسعار اللاعبين عقب صفقة صلاح محسن ولكن تلك لم تكن سوى صفقة وحيده بهذا المبلغ مشددا أن فريق بيراميدز يقوم بشراء اللاعبين بمبالغ خرافية. 

وتابع: أن هناك بعض الأندية انشئت فقط لمنافسة الأهلي ومحاوله منافسته على الألقاب والبطولات مشددا أنه أمر صعب للغاية لأنه من الصعب وجود ناد آخر يحظى بجماهيرية الأهلي.

وأردف: أن اللاعبين مثل رمضان صبحي رحلوا من أجل المقابل المادي فقط، معقبا: "الفلوس حتعملك إيه؟، حتحطها في البنك وبعدين؟" 

وأضاف: أنه لو عرض عليه 200 مليون جنيه مقابل الرحيل عن الأهلي فلن يوافق مطلقا وسيختار الأهلي مشددا أن الأهلي فريق البطولات والمستقبل.
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