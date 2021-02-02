طالب بعودة الكتاتيب.. برلماني: الإعلام المضلل ينشر المفاسد والفتن

قال النائب أحمد الشيشيني، إن هناك إعلاما مضللا ينشر المفاسد والفتن، وأننا نحتاج إلى تدعيم وزارة الأوقاف لدور الدعاة، وأن تهتم بأحوالهم المادية والمعنوية.





ورد ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ويحضرها وزير الأوقاف مختار جمعة.





وطالب الشيشيني بعودة الكتاتيب أسوة بالأزهر الشريف، لأنها تعلم الأولاد حفظ القرآن الكريم، لها دور هام للغاية في المجتمع حاليا.









كما طالب النائب أحمد الشيشيني ، وزير الأوقاف ، بحل مشكلة ما يقرب من 3 آلاف إمام لم يتم اضافتهم لصندوق ال9% الخاص بالمعاشات والتأمينات .





وانتقد الشيشيني ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، للاستماع لبيان وزير الأوقاف ، المكافأة التي يحصل عليها خطباء المكافأة ، لافتا إلى أن تلك المكافأة كانت تصرف بواقع 120 شهر ، في عهد الوزير السابق ، وبلغت فى عهدك 75 شهرا فقط .





وطالب النائب بعودة الكتاتيب في المساجد لما لها من أثر كبير فى تحفيظ النشء لكتاب الله ، مطالبين الوزير بضرورة الرد علي تلك الإشكاليات.