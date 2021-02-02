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تعليم

"هندسة عين شمس" تعلن موعد انتهاء الاختبارات بالكلية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:29 م
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
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باسنتي ناجي
قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إنه وسط إجراءات احترازية مشددة ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي الطلاب من انتشار العدوى بينهم الكلية تبدأ الاختبارات بالكلية  بداية من 20 فبراير عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي.
       
ونوه " خليل " خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد"، أن الاختبارات بالكلية تنتهي في منتصف شهر مارس ، علي أن تستكمل الاختبارات العملية التي قد بدأت قبل قرار التأجيل  وتبدأ الاختبارات النظرية.
 
وأشار عميد الكلية في بيان، الثلاثاء، إلى أن الاختبارات بالكلية تؤدى بشكلها المعتاد لكل عام دراسي، وذلك وفقًا لطبيعة المواد العملية بالكلية

وأكد عميد الكلية قبول الاعذار الطبية بعد مناقشتها من اللجنة الطبية الخاصة بالكلية ،ويؤجل الامتحان في ثبوت إجابته بالإصابة بكورونا.

      

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