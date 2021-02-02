خبير تعليمي: الاختبارات الإلكترونية تضمن حقوق الطالب وتساعد على تأهيله لسوق العمل

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التعليمي بجامعة عين شمس ، إن الجامعة وفرت جميع التسهيلات للطلاب من أجل تهيئة الأجواء لأداء إختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها التعليم بسبب أزمة فيروس كورونا .









وأوضح شوقي خلال تصريحاته لموقع صدى البلد أن إعتماد الكليات علي الإختبارات الإلكترونية يأتي في إطار التسهيل علي الطلاب وللحفاظ علي حقوقهم وذلك من خلال الإعتماد علي التصحيح الإلكتروني دون تدخل أعضاء التدريس.





وأشار الخبير التعليمي الي أن إختبارات الإختيار من متعدد تساعد الطلاب علي مذاكرة المادة بشكل بكامل وليست أجزاء معينة ، كما أنها تضم المعلومات التي بين السطور مما يؤهل الطالب للخروج الي سوق العمل بما يلزمه من معلومات عن تخصصة الدراسى



