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توك شو

الكويت تفرض قيودا جديدة على الطيران للحد من انتشار كورونا.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:42 م
مطار الكويت
مطار الكويت
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نورهان رأفت
عرضت فضائية "سكاي نيوز"، تقريرا حول قرار عودة فرض القيود على الطيران الكويتي، للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن كانت قد اتخذت الدولة إجراءتها في زيادة سعة المسافرين بالرحلات .

وقال المتحدث باسم الطيران الكويتي، سعد العتيبي، خلال التقرير، إنه كان ولابد من تعليق الرحلات الجوية ، خاصة بعد الانتشار الملحوظ لـ السلالة المتحورة لكورونا .

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة الكويتية، أنه من المتوقع أن تبدأ الوزارة بتقديم الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينكا - أكسفورد"  للمواطنين والمقيمين اليوم أو غدا، وذلك بعد وصول الدفعة الأولى إلى البلاد فجر أمس الاثنين.

وكانت الكويت، أعلنت وصول 200 ألف جرعة من لقاح «أكسفورد» المضاد لفيروس «كورونا» الذي يتم تصنيعه في مصنع سيروم للأمصال في الهند، بترخيص من شركة «أسترازينيكا» العالمية فجر يوم أمس الاثنين.

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