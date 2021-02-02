ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار جديد لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بشأن تيار المستقبل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:38 م
سعد الحريري
سعد الحريري
Advertisements
محمود نوفل
 كشفت وكالة الأنباء الللبنانية ، عن إصدار رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري قرارا بتعيين ناصر عدرا وخالد طه في عضوية المكتب السياسي للتيار ، بناء على المادة 48 من النظام الداخلي.

وفي سياق اخر ، أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عباس مرتضى، 3 قرارات تتعلق بتصدير الحمضيات الطازجة والمواشي الحية.

ونص القرار الاول الذي حمل رقم رقم 8/1 والذي يتعلق باخضاع تصدير الحمضيات الطازجة الى إذن مسبق،  يصدر عن وزير الزراعة.

وفيما يتعلق بالقرارين الثاني والثالث فقد اختصا باستيراد  واعادة تصدير المواشي الحية، حيث شدد علي منع استيراد المواشي الحية من الابقار المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 48 شهرا، كما يمنع استيراد المواشي الحية من الاغنام والماعز المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 72 شهرا"، والباقي دون تعديل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الثروة الحيوانية: نعمل على توفير سلالات مواشي تنتج الألبان بوفرة.. فيديو

قرار جديد من الإمارات في استيراد البيض والأبقار والأغنام من مصر

رسميا.. الامارات توافق على استيراد الأغنام والماعز من مصر

الزراعة تزف بشرى بشأن استيراد الإمارات الماشية الحية من مصر

الهيئة العامة للخدمات البيطرية تستعد لتصدير بيض المائدة والمواشي الحية للإمارات..فيديو

الزراعيين: بدء تصدير الدواجن والبيض والأغنام إلى الإمارات

ترشيحاتنا

4 دقائق صنعت الأزمة.. كواليس فشل انضمام رامي ربيعه للمقاولون العرب

رئيس البرلمان يطالب بحذف "رشوة مقنعة" من المضبطة

مش هتقدر تمشي .. أعراض أمراض الشرايين السباتية

المفاجآت تتوالى.. موندو ديبورتيفو تكشف عن بنود صادمة في عقد ميسي مع برشلونة

أرادت ابتزازه بعلاقة غير شرعية.. حكم نهائي لمسؤولة بالشباب والرياضة

في عيد ميلاد سلمى أبو ضيف.. عمرها وحكاية ارتباطها بـ إيطاليين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تحذر من وضع هذا الخضار في الثلاجة.. نصائح لاستعادة حاسة الشم.. ومواليد 3 أبراج يجدون حلولا لمشاكلهم سريعا

كاديلاك تطرح بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT5 V 2022 .. صور

من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري