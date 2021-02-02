قرار جديد لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بشأن تيار المستقبل

كشفت وكالة الأنباء الللبنانية ، عن إصدار رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري قرارا بتعيين ناصر عدرا وخالد طه في عضوية المكتب السياسي للتيار ، بناء على المادة 48 من النظام الداخلي.





وفي سياق اخر ، أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عباس مرتضى، 3 قرارات تتعلق بتصدير الحمضيات الطازجة والمواشي الحية.





ونص القرار الاول الذي حمل رقم رقم 8/1 والذي يتعلق باخضاع تصدير الحمضيات الطازجة الى إذن مسبق، يصدر عن وزير الزراعة.



