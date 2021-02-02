بإطلالة أنيقة.. دارين حداد تخطف أنظار متابعيها في أحداث ظهور لها

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وتستعد دارين حداد لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.



