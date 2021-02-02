حاول تهريب حبوب مخدرة لـ دولة عربية.. لبنان يعلن القبض على متهم بعدة جرائم

أعلنت المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي اللبناني شعبة العلاقات العامة، القبض على أحد المطلوبين بعد تواريه عن الأنظار، لإقدامه سابقًا على محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون إلى إحدى الدول العربية بطريقة احترافية داخل طاولة خشبية.





ووفقا لصحيفة النهار، أوضحت السلطات اللبنانية أنه "في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجّار المخدرات ومروجيها، والمطلوبين للقضاء، وبعد عمليات رصد وتعقّب، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، كَمنت قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية لأحد المطلوبين للقضاء وألقت القبض عليه، بعد تواريه عن الأنظار، لإقدامه سابقًا على محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون إلى إحدى الدول العربية بطريقة احترافية داخل طاولة خشبية".



