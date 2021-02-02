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أخبار البلد

العربية للتصنيع توقع بروتوكول تعاون مع مالتي ليفل لتفعيل خدمات التحول الرقمي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:06 م
كريم الخطيب
أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وشركة مالتي ليفل للتكنولوجيا، التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والخدمات الخاصة بحلول الدفع وتصميم وتصنيع الأجهزة الذكية المتنوعة. 


وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن رسم الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي والمنتجات المقترحة ودراسة المواصفات الفنية لمشروعات التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية بما يخدم توجهات الدولة والقطاعات المختلفة.  

وأضاف أنه تم الاتفاق على تصميم وتصنيع الأجهزة ومكوناتها والتعاون مع الجهات المختلفة، فضلا عن وضع الخطط التنفيذية ومتابعتها بما يهدف مجالات التعاون المشترك. 

كما أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن تدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة في هذا المجال، مؤكدا أننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات جديدة وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في مجال التحول الرقمي وأنظمة الخدمات الإلكترونية المتطورة.

من جانبها أعربت لبني الصايغ العضو المنتدب لشركة مالتي ليفل للتكنولوجيا عن ثقتها في نجاح هذا التعاون وذلك لما تتمتع به الهيئة العربية للتصنيع من امكانيات تكنولوجية متقدمة ودعم مستمر لمشروعات التحول الرقمي. 

وأضافت أن الشركة ستقدم أفضل وأحدث الحلول المتخصصة لتعزيز مجهودات العربية للتصنيع للتحول الرقمي والأنظمة الحديثة للخدمات والتجارة الإلكترونية طبقا لتوجيهات واحتياجات القطاعات الحكومية وغير الحكومية باستخدام أحدث النظم والمعدات التكنولوجية.
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