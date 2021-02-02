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فن

صورها مع الهضبة أحدثت ضجة.. القصة الكاملة لـ عمرو دياب والإعلامية الحسناء

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:00 م
عمرو دياب وانجي كيوان
عمرو دياب وانجي كيوان
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شروق ابراهيم
تصدر النجم عمرو دياب مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهوره مع المذيعة المصرية انجي كيوان في عدد من الصور بشكل حميمي ، وسط شائعات حول ارتباطهما رغم انها متزوجة من رجل لبناني. 

وبسبب عفوية الصور والتناغم الذي ظهر به الهضبة مع المذيعة المصرية، تردد ان عمرو دياب يحاول مضايقة زوجته السابقة دينا الشربيني خاصة انه ظهر وهو يحمل " انجي" على عاتقه وهو نفس الشيء الذي فعله مع "دينا" في كليب " أماكن السهر". 

ولكن سرعان ما حسم عمرو دياب الأمر بأنه سيقوم بتصوير اعلان على طريقة فيديو كليب على انغام اغنية " وانا معاك". بمناسبة إطلاق ماركة تجارية لعطر يحمل أسمه، وسيقوم باخراج الكليب المخرج طارق العريان . 

من المقرر تصوير الكليب نهاية شهر فبراير الجاري في دبي حيث يستقر عمرو دياب منذ حلول العام الجديد. 


-شائعات لاحقت الهضبة حول ارتباطه : 

عمرو دياب وكارولينا زوبكوفا

نشر الشاعر خالد تاج الدين صورة للهضبة عمرو دياب بصحبة إحدى الفتيات، معلقا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: "حلوة البدايات" في إشارة لبدء عمرو دياب قصة حب جديدة.

وبعد انتشار صورتها مع عمرو دياب، خرجت كارولينا عن صمتها لتتحدث عن قصة الصورة ، فقالت: "أعلم أنه جذاب، ولكن أنا متزوجة". 


عمرو دياب وروان بن حسين 

أثار عمرو دياب جدلا قبل أيام بظهوره مع الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في أحد المطاعم بدولة الإمارات خلال احتفال أحد أصدقائها بعيد ميلادها. 


عمرو دياب وريم أبو سمر 

تتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لعمرو دياب من حفل عيد ميلاد لسيدة أعمال سورية أثناء تواجدهما في دبي.

وظهر الهضبة في حفل عيد ميلاد، الذي اتضح أنه لسيدة الأعمال السورية ريم أبو سمر، وهو يقبلها ويحتفل بها.


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