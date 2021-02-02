برلمانية تسأل وزير الأوقاف عن إجراءات تأهيل من يتولون مهمة تجديد الخطاب الديني

وجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب ، سؤالًا لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، علي هامش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، اليوم الثلاثاء ، قائلة إنه منذ سنوات يتم ضم مساجد الأهالي للاوقاف دون عمالة مما يتسبب في دخولها الخدمة الرسمية دون عمالة رسمية ، متسائلة لماذا لا يتم تعيين عمالة لكل مسجد يتم ضمه حتى لا تكون بدون عمالة وتترك لعمالة غير منتظمة وغير مؤهلة؟.









وأضافت "السعيد" قائلة: موظفو الأوقاف يعانون من تدني رواتبهم وحوافزهم ، كما أن أعضاء الشئون القانونية لا يتقاضون حوافز تذكر ، أما ما يتقاضاه الائمة فهو لا يتناسب مع ما يؤدونه من مهام كبيرة تستوجب القراءة والاطلاع على كل جديد حتى يستطيعوا مواكبة العصر في خطبهم.









وتساءلت النائبة: كيف يا معالي الوزير يشتري الائمة الكتب وكيف يلبسون ملابس تليق بهم وملابس إمام قد يحتاج لعدة شهور لشرائها؟ فلماذا لا يتم تقدير حوافز مناسبة لهم؟.









وقالت "السعيد" إن للأوقاف أصولا ضخمة في كل المحافظات وهذه الأصول الكبيرة التي تزيد على التريليون و٤٠ مليارا، ولكننا لا نرى لها عوائد مناسبة ، فلماذا لا يتم تشكيل إدارة مستقلة ومهنية لإدارة هذه الأصول بشكل اقتصادي ؟ وكيف تكون لدينا كل هذه الأموال بينما الموظف بالأوقاف من أفقر الموظفين .









وبخصوص تجديد الخطاب الديني ، تساءلت "السعيد" ما الإجراءات العملية التي قامت بها الوزارة لتأهيل من يتولون هذه المهمة كي يقوموا بها؟ وكيف يتم التجديد ونحن نستخدم نفس مناهج التفكير التلقيني القائم على الحفظ والنقل ومعظم خطباء المساجد تقليديون يستقون معلوماتهم من بطون الكتب التي تدعو للتطرف وتعتبر التفكير العلمي رذيلة وفعلا من عمل الشيطان .









وتابعت عضو مجلس النواب ، قائلة " يا معالي الوزير نحن نحتاج لإعادة تأهيل الخطباء والدعاة ونحتاج لمعاهد دعوة تعتمد الأسلوب العلمي ونبتعد عن الطرق التقليدية ، مختتمة حديثها متسائلة، متى يكون للوزارة دور في منع انتشار الزوايا والجوامع العشوائية وأن يكون بناء المساجد بل كل دور العبادة وفقا لخطط مدروسة وحسب الاحتياجات الفعلية للمواطنين .







