مختار جمعة يكشف بالأرقام أمام النواب.. مليار و540 مليون جنيه أرباح وزارة الأوقاف.. صناديق النذور زادت 400 %.. ويؤكد: نجحنا في استعادة المساجد من مختطفيها

وزير الأوقاف:

تطوير وتحديث 847 مسجد منهم 600 مسجد بالجهود الذاتية وانشاء ما يقرب من 50 مسجد

الوزارة تواجه الإلحاد والتطرف معًا

تصويب مسار الخطاب الديني وتبني الفكر الوسطي المستنير





أستعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد من الملفات -خلال كلمته بمجلس النواب اليوم الثلاثاء- من بينها: الخطاب الديني ، والوقف ، وخدمة المجتمع.





وقال وزير الأوقاف - خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب - إننى أتيت للمجلس للاستفادة من النواب إما اتمام المسار الذى تتبعه الوزارة أو اعادة تصحيحه بناءا على ما سيطرحه النواب .





واشار إلى أنه لا يمكن لبشر ان يدعى الكمال فى كل شئ، فالكمال لله وحده ، ونسعي ان نبذل الجهد فى الامانة التى نتحملها.





وعن ملف الأئمة قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطي اهتمام لائمة وزارة الاوقاف لتحسين احوالهم المالية والمعيشية.





واضاف قائلا : ان اجمالي ما كان يتقضاه الامام 1288 جنية قبل الاستقطاعات وذلك قبل تولي الرئيس السيسي حكم مصر والان اقل امام يتم تعينه بالليسانس يحصل على 4075 جنية وللدكتوارة 5000 جنية واقل زيادة بلغت 2088 جنية والزيادة للدكتوراة 3393 جنيه .





واشار الوزير إلى أن معظم العمل علي تحسين أمور واحوال الائمة يتم بعيدا عن الموازنة العامة للدولة وبالجهود الذاتية للوزارة حيث تصرف الوزارة مليار و200 مليون سنويا منهم 700 مليون لتحسين اوضاع الائمة وهي من الموارد الذاتية .





واكد الوزير الي اجمالي ما كانت تحققة هيئة الاوقاف 560 مليون وزاد العام الماضي 2020 الي مليار و540 مليون جنية بزيادة 900 مليون وصناديق النذور زادت 400 بالمائة وصلنا 30 مليون بدلا من 7 مليون .





واشار الوزير الي ان هيئة الاوقاف سوف تحقق مليار و800 مليون جنية خلال هذا العام وتستهدف تحقيق 2 مليار ونصف المليار جنية خلال العام القادم.





وعن المساجد أكد الدكتور محمد مختار جمعة انه تم تطوير وتحديث 847 مسجد منهم 600 مسجد بالجهود الذاتية وتم انشاء ما يقرب من 50 مسجد.





واشار إلي وجود خطة بالتنسيق بين وزارة الاوقاف و وزارة الاثار من اجل تطوير وتحديث المساجد الاثرية.





وكشف الوزير الي ان 3400 مسجد كان مغلقا هندسيا عندما تولت الوزارة واجمالي ما تم تطويرة وتحديثة وصيانته 3823 مسجد بتكلفة 3 مليار و300 مليون جنية وهناك حوالي 2500 مسجد بالجهود الذاتية بتكلفة اكثر من 2مليار و200مليون جنية وبذلك يبلغ اجمالي ما انفق علي التحديث والتطوير والصيانه اكثر من 6 مليار جنيه .





وأكد الوزير الي أن جميع المساجد الذي تم بنائها علي محور المحمودية بالاسكندرية تم بمعرفة الادارة الهندسية بالقوات المسلحة وبأموالها وعلي نفقتها .





وأضاف وزير الأوقاف، أن الوزارة خصصت نحو 100 ألف متر سجاد لفرش المساجد في قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، بواقع 20 ألف متر سجاد كل شهر.





وعن العمل الإجتماعي قال الوزير الي انه تم انفاق مليار ونصف علي ملف البر والنفع العام خلال ال 6 سنوات السابقة سواء مساعدات انسانية او اقامة مدارس في المناطق الاولي للرعاية وتم الانفاق علي العمالة غير المنتظمة 50 مليون جنية وعلي برنامج سكن كريم 100 مليون جنية لتاهيل المساكن.





وأشار وزير الأوقاف إلي أنه تم تخصيص 10 ملايين لضخها في صندوق يسر لفك كرب الغارمين.





وعن الخطاب الديني قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن وزارته قامت بجهود لتطوير الخطاب الديني ومواجهة التطرف.





وأضاف: " سعينا لاستعادة المساجد من مختطفيها و تصويب مسار الخطاب الديني و تبني الفكر الوسطي المستنير و تفعيل مبدأ التعددية وقبول الاخر و المواطنة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد و تفنيد اباطيل المتطرفين كانت في مقدمة أولويات الوزارة





وقال وزير الأوقاف إن الوزارة قامت بتنقية كتب التراث و كانت ضمن الأولوية في التأليف و الترجمة.





و أضاف صدر ما يزيد عن 180 مؤلف و ترجمة 100 خطبة في قضايا الساعة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.. حرمة الدول كحرمة البيوت ولا يجوز الدخول بدون اذن سلطات الدولة "





وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، من مات دفاعا عن كنسية كمن مات دفاعا عن مسجد، لأنه في الحالتين هو دفاع عن الوطن .





وأكد مختار جمعة عقد المواطنة هو أساس بناء الدولة الحديثة، وعدم التفرق علي أساس عرقي او ديني، مضيفًا أن فقه بناء الدولة قائم على عدم التمييز بين مواطنيها، أما فقه الجماعات المتطرفة فلم يقم إلا على الفرقة والشتات.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن عقد المواطنة هي الحل لبناء الدولة المصرية الحديثة .





وأوضح انه تم التعاون مع وزارة الثقافة لدعم الفكر المستنير ، واضاف قائلا : " اخرجنا 30 عدد منها و بحجم الجيب يمكن استخدامها من جانب الشباب اثتاء حركتهم في الحياة العامة .





ولفت وزير الأوقاف الي عقد مؤتمرات دولية و اصدار كتب لمواجهة التكفير.





وأضاف: " وتم بيع 600 الف نسخة بخلاف وجود الكتاب المرئي و المسموع و المكتوب ، بالإضافة الي ترجمة اكثر من 100 كتاب و توزع ذلك على المكاتب الدولية بحيث تصل لمراكز صنع القرار في عدد من الدول".





وقال وزير الأوقاف أن دور وزارة الأوقاف مواجهة التطرف و الالحاد و التكفير أيضا من خلال عدد كبير من الأنشطة و لفت إلى أن الوزارة لم تقف عند هذا الحد بشأن الكتب بل تواكبت مع لغة العصر وخصوصا مع قطاع الشباب من خلال توفير موقع الالكتروني للوزارة وكذلك صفحات للتواصل الاجتماعي من أجل الوصول إلى الشباب.





وأكد وزير الأوقاف أن خطة الوزارة بإصدار سلسلة من الإصدارات تتضمن الخطب العصرية حول قضايا الساعة، لاسيما وأن مجال الخطابة كان محل شكوي بأنها تقليديه ومكرره، ليتناول عدد من الموضوعات التي تعالج قضايا العمل والفكر المتطرف والمرأة وغيرها، ومنها 100 خطبة صدرت بالفعل وتم إلقائها في مساجد الجمهورية.





وعدد جمعه عناوين الخطب الـ100 ومنها التخطيط في حياه الفرد والمجتمع، من نظرة دينية، والحق مقابل الواجب، فضلا عن مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر





واضاف جمعة أنه تم تناول أيضا الحديث عن الهجرة غير الشرعية، وقلنا أن حرمة الدول كالبيوت لا تدخلها بدون اذن السلطات الرسمية المخوله لها، فلا تدخلها عبر جماعة أو تهريب، فضلا عن الحديث عن القضية السكانية، وروح العمل الجماعي.





واشار وزير الأوقاف، إلي إصدار كتاب ضلالات الإرهابيين وتفنيدها ، والرد عليها من واقع ما ينشروه، فضلا عن كتاب خطورة التكفير والفتوى بدون علم، وبناء الشخصية إلي جانب كتاب هام جدًا حول فلسفة الحرب والسلم والحكم، يفند أباطيل الجماعات المتطرفة.





ونوه محمد مختار جمعه، إلي أنه تم إعادة كتابة السيرة النبوية الكاملة، لاسيما وأن بعض الجماعات حاولت توظيف السيرة لصالحها وركزت علي جانب واحد حيث الغزوات، وكأنهم يردون إرسال رساله معينه، لكننا أوضحنا الجانب العظيم للرسول، وأوضحنا أن لفظ غزوه لم يرد في القرأن مرة واحده، بل سميت "يوم"، والكتب القديمة وصفتها بأيام ملاقاه الرسول بأعداءه، وبينا أن الاسلام لم يكن قائم علي الاعتداء بل كانت دفاعيه.





ونوه إصدار الوزارة كتابين هامين في عمق المواطنة، فضلا عن أول كتاب من نوعه يصدر بشأن حماية الكنائس في الاسلام، وأكدنا أن من مات منا دفاعا عن الكنيسة كمن مات دفاعا عن الوطن.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة بذلت العديد من الجهود لمواجهة التطرف والإلحاد، والعمل علي حماية النشء من الأفكار الهدامة.





قائلا: الوزارة بسطت توصيل المعلومات للأطفال، من خلال إصدار كتيبات كوميكس للأطفال لمواجهة التطرف، فضلا عن استخدام الخيال العلمي.





وأكد مختار جمعة، أن الوزارة تواجه الإلحاد والتطرف معًا فى جميع الاتجاهات، مؤكدا أنه لن نستطيع القضاء على التشدد واقتلاعه من جذوره إلا إذا واجهنا التسيب بنفس القوة والحسم.





وأوضح أن الإلحاد في عالمنا العربي والإسلامي، موجه وممول وموظف لتفسيخ المجتمعات، قائلا: إذا وجد فى الشباب ميلا للتدين أخذوه للتطرف، وهو نفس الأمر مع استغلال التحرر في الإلحاد.