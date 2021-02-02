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رياضة

شادي محمد يدافع عن مروان محسن ويوجه نصيحة إلى حسين الشحات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:17 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق أن مروان محسن مهاجم الأهلي الأنسب لقيادة هجوم الفريق أمام الدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شادي محمد في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت" إن مروان محسن لاعب رائع ولديه مهارات فنية جيدة ولكنه تعرض للظلم كثيرا خلال مشواره الكروي، مشددا على أن السوشيال ميديا أثرت عليه بشكل سيئ.

وأضاف أن السوشيال ميديا يجب ألا تدخل في تشكيل الفريق في وقت من الأوقات، مؤكدا أن والتر بواليا لاعب جيد ولكن الاهلي لم يكن في حاجة له.

واوضح شادى محمد أن حسين الشحات لاعب جيد ويدرك قيمة الاهلي ولكن عليه بذل المزيد من الجهد والتعب ليصل إلى افضل مستوى له.

وأكمل أن برشلونه لا يتعاقد سوى مع لاعب أو اثنين في الموسم وهو ما يجب أن يقوم به الاهلي فليس اي لاعب بإمكانه اللعب للاهلي.
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