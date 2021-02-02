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فن

صلاح عبد الله مهنئا ساندرا نشأت بعيد ميلادها: "أجدع الستات اللي عرفتهم في حياتي"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:19 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
حرص الفنان صلاح عبد الله على تهنئة المخرجة ساندرا نشأت بعيد ميلادها الثلاثاء، ونشر صورة جمعتهما من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب عبد الله معلقًا على صورتهما: "#الحلوين_قوي أيوه 2 / 2 / 2021 يوم غير عادي لإنه عيد ميلاد واحدة من أجدع الستات اللي عرفتهم في حياتي اللي أثبتت إن السِت ممكن تكون جميلة جدًا وبسيطة جدًا ولذيذة جدًا ومتواضعة جدًا ومبدعة قوي وجدعة قوي قوي قوي.. كل سنة وانتي طيبة".


وتحتفل المخرجة ساندرا نشأت اليوم بعيد ميلادها، وعلى الرغم من أنها مخرجة لعدد من الأفلام المهمة؛ إلا أن شهرتها زادت بعد مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونرصد أبرز المعلومات عنها.

1- تخرجت في المعهد العالي للسينما، من قسم الإخراج عام 1992، وبعدها قررت أن تطور من مهاراتها فالتحقت بكلية الآداب وحصلت على  ليسانس قسم اللغة الفرنسية، عام 1993.

2- قدمت أول أعمالها للجمهور من خلال فيلم  أخر شتا، وبعدها قدمت عمل تسجيلي بعنوان الموفيولا عن المونتير «كمال أبو العلا».

3- قررت أن تتجه إلى الأفلام الطويلة فقدمت عدد من الأعمال المميزة كان بدايتها مع فيلم مبروك وبلبل عام 1996 للفنان يحيى الفخراني، وألحقته بفيلم ليه خلتني أحبك عام 1999 من تأليف «وليد يوسف» بطولة كريم عبد العزيز.

4- بعدما ذاعت شهرتها قدمت مجموعة من الأفلام الشهيرة منها  "ملاكي اسكندرية"، "الرهينة"، للفنان أحمد عز، و"حرامية في كي جي تو"، "حرامية فى تايلاند"، للفنان كريم عبد العزيز.

5- تواجدت أيضا كمذيعة، وقدمت برنامج "المخرج" وعرض على شاشة التليفزيون المصري عام 2009.

6- زادت شهرة ساندرا بعدما عرض فيلمها "شعب ورئيس 2018" والذي حاولت من خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصدر محركات البحث جوجل. 

7- صورت 3 كليبات وهي "فاكرك ياناسيني" غناء محمد فؤاد، "أصعب حب" غناء خالد عجاج، "لماذا" غناء غادة رجب.

8-تزوجت ساندرا نشأت من ماجد سامي مالك ناديي "وادي دجلة، وليرس البلجيكي"، وأنجبت منه ابنها "سليم" وانفصلا مؤخرا.

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