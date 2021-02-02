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أخبار العالم

انقلاب ميانمار| جلسة عاجلة لمجلس الأمن.. وقلق أممي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:08 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت الأمم المتحدة عن أكبر مخاوفها ما بعد الانقلاب العسكري الذي جرى في ميانمار، مؤكدة أن حياة الكثيرين صارت تحت خطر أكبر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.


قالت الأمم المتحدة، إن هناك خشية من انقلاب ميانمار على حياة  600 ألف من الروهينجا، مشيرة في بيان لها، عن تحضيرات لانعقاد مجلس الأمن اليوم للنظر في المستجدات.


وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك  إن "هناك حوالي 600 ألف من الروهينجا بقوا في ولاية راخين، منهم 120 ألفا هم فعليا حبيسو المخيمات لا يمكنهم التنقل بحرية كما أن حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية محدود للغاية. "لذلك فإننا نخشى أن تجعل الأحداث الوضع أسوأ بالنسبة لهم".


من جانبها، قال جيش ميانمار إنه أعلن في نفس اليوم تعليق الحركة الجوية الدولية مع بلاده حتى بداية يونيو المقبل.


وذكر الجيش في إشعار للطيارين، أنه سيتم وقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط الدولية من مطارات ميانمار، وذلك حتى 31 مايو 2021.

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