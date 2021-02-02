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برلمان

برلماني يطالب بتقنين أوضاع المقيمين على أراضي الإصلاح الزراعي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:11 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح-عدسة:خالد مشعل
طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بضرورة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضى الإصلاح الزراعى التى تم تسليمها لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ.

جاء ذلك خلال تعقيب على بيان وزير الأوقاف د مختار جمعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بشأن أداء وزارته.

وقال الجاهل فى كلمته بالجلسة إن هناك مشكلة يعانى منها العديد من المواطنين، المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى قبل إنشاء هيئة الأوقاف، مشيرا إلى أن جزءا من تلك الأراضى تم تسليمها مرة أخرى لهيئة الأوقاف، والتى طالبت المواطنين بمبالغ مالية كبيرة مقابل حق الإنتفاع، ولكن قرار التسليم محل طعن حاليا، كما ان الهيئة تخسر كل الدعاوى القضائية فى هذا الشأن.

وتابع عضو مجلس النواب: "للأسف يعانى العديد من المواطنين فى مراكز رشيد والمحمودية وغيرها بالبحيرة وباقى المحافظات من هذا الأمر"، مشددا على ضرورة تقنين أوضاع هؤلاء المواطنين الذين يتعرضون لظلم كبير، خاصة وانهم يقيمون على تلك الأراضى منذ عشرات السنين وهم من قاموا ببناء منازلهم على تلك الأراضى، وبالتالى ليس من حق هيئة الأوقاف مطالبتهم بمقابل الإقامة فى تلك المنازل.
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