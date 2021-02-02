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أخبار العالم

لمواجهة إهمال المستشفيات.. العدل والصحة يطلقان منصة إلكترونية بلبنان

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:15 م
وزيرا العدل والصحة
وزيرا العدل والصحة
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محمود نوفل
أعلنت وزارتا الصحة العامة والعدل في حكومة تصريف الأعمال اللبناني، بالتنسيق مع شركة Impact، المنصة الإلكترونية المشتركة بين وزارتي الصحة والعدل. 

وتهدف المنصة الى تلقي ومتابعة المراجعات والشكاوى المتعلقة بالقطاعين الصحي والاستشفائي وإحالتها الى القضاء المختص عند الاقتضاء عبر المسارين العدلي والقضائي أصولا بحسب بيان مشترك للوزارتين اللبنانيتين.

وبدورها قالت ناري كلود نجم، وزيرة العدل اللبنانية أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة والتي تقع على عاتقها المسؤولية الأولية لمعالجة هذه الأزمة، استحداث منصة الكترونية "hospital.Impact".

وتابعت نجم، "ومن ضمن هذه الآلية، تتلقى وزارة الصحة العامة المراجعة وتعمل على معالجتها بما تملك من صلاحيات وإمكانات، وفي حال تبين وجود مخالفة للقوانين، تأخذ الإجراءات الإدارية اللازمة وتحيل الطلب موضوع الشكوى أو المخالفة مع المستندات الى وزارة العدل التي بدورها تحيله الى الجهات القضائية المختصة وفقا للأصول، أما بالنسبة الى المستشفيات الحكومية فالإحالة تكون الى هيئة التفتيش المركزي".

وتابعت: تستهدف من المنصة أيضا إعطاء مساحة للمواطنين للتعبير عن شكرهم أو شكواهم على السواء بكل جدية وبروح التضامن والتعاون بين جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص لتجاوز الأزمة الراهنة. 

ومن جانبه، قال الوزير حسن: "هذه مبادرة خلاقة ومسؤولة  تجمع المواطنين بالسلطة من أجل تحسين الأداء والخدمات الطبية ليعلم الجميع أن هناك ثوابا وعقابا".

وأضاف، "نحن نهدف الى الإيجابية لأنه من مصلحتنا الإضاءة على بعض الثغرات التي هي شاذة ولا تشكل قاعدة، لأن القاعدة هي المستشفى من خلال مواجهة الوباء بما أن ما تقدمه هو عمل عظيم وتضحية واستبسال، ولكن يجب تنقيح هذا الأداء وهذه الروح التضامنية من بعض الثغرات، وهنا تكمن أهمية هذه الشبكة المقترحة للإضاءة الإيجابية أولا على أداء المستشفيات والطواقم الطبية، ومن خلال متابعة الشكاوى في حال ورودها، وهي سترد حتما اذا أردنا أن نكون واقعيين، وذلك من منطلق إداري كوزارة صحة".

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