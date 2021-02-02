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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع مع أسامة هيكل مشروع رقمنة الإعلام المصري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا ظهر اليوم مع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام . 

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية دور الاعلام فى توضيح مشروع تنمية وتطوير القري المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأهمية أن يكون دور الاعلام فى هذا المشروع القومي راصدا للجهود المبذولة فى هذا المشروع الضخم، وغير المسبوق، الذى سيوفر الحياة الكريمة لملايين المصريين من أهالينا سكان القرى.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من الوزير حول تطورات مشروع رقمنة الاعلام المصرى، الذى تم عرضه على رئيس الجمهورية منذ اسابيع. 

كما تطرق الاجتماع لبحث نتائج اجتماعات مبادرة " الشخصية المصريه ٢٠٣٠ " والتى عقدتها الوزارة خلال الشهور الماضية، بحضور عدد من الوزراء ، كما استمع رئيس الوزراء لشرح حول أنسب طرق وتوقيتات طرح المبادرة. 

وقام الوزير بشرح السياسة الاعلامية للدولة المصرية فى ضوء التطورات العالمية الحالية.
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