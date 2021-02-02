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حوادث

بسبب عطل فني.. تعذر عرض محتويات أسطوانة في محاكمة ضباط قسم حدائق القبة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
تواصل الدائرة الاولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة 8 ضابط و4 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث جمعة الغضب في يناير 2011.

واستدعت المحكمة خبير المساعدات الفنية التابع لوزارة الداخلية، حيث افاد الخبير بتعذر عرض محتويات الأسطوانة المدمجة التى قدمها الدفاع.

وطلبت هيئة المحكمة من الحاضر عن المدعيين بالحق المدني بإرشاد الخبير عن محتويات الإسطوانة وبعد محاولات منه وقرر أنه يبدو أن الإسطوانة بها عطل.

تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

وكانت النيابة العامة، اتهمت 8 ضابط و 4 امناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.
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